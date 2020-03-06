США обвинили Тинькова в налоговом мошенничестве на 1 млрд доллоров. Бизнесмену грозит шесть лет тюрьмы

06.03.2020, 11:17, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровСоединенные Штаты предъявили обвинения в налоговом мошенничестве российскому бизнесмену Олегу Тинькову.  По версии американских властей, бизнесмен скрыл миллиард долларов в активах и доходах при отказе от гражданства США. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США. Тинькову грозит шесть лет тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, Тиньков был мажоритарным акционером TCS Group Holding, которая в 2013 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость доли Тинькова превысила $1 млрд.

Через три дня бизнесмен отказался от гражданства США. По закону он должен был заплатить так называемый exit tax. Но, по версии американских властей, Тиньков подал в налоговую службу недостоверные сведения о том, что его доход за 2013 год составил $206 тысяч, а стоимость его активов – $300 тысяч.

Обвинительный акт против Тинькова был составлен в сентябре 2019 года. В нем два пункта обвинения, по каждому из которых бизнесмену грозит три года лишения свободы, а также штраф (его размер не уточняется).

О претензиях налоговых органов США к Олегу Тинькову стало известно 28 февраля. В Лондоне идет судебное разбирательство по делу Тинькова. Хотя власти США требовали ареста и экстрадиции бизнесмена, суд выпустил его под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщают британские медиа, условием выхода под залог является то, что Тинькова обязали носить браслет и ограничили ему передвижение. Ему запрещено выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25 (то есть за пределы «большого Лондона»), запрещено покидать квартиру в Лондоне в период с 19:00 до 7:00.

Также Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта, отмечаться в полиции и носить электронный маячок. Суд в Лондоне решает вопрос о его экстрадиции в США.

Олег Тиньков был гражданином США с 1996 по 2013 год.

 



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