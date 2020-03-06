Мнение: Яндекс.Репутация

06.03.2020, 11:06, Разное

Народ в удивлении открывает для себя новый мир. Оказывается, таксисты тоже оценивают пассажиров после поездки, так что у пассажиров тоже есть рейтинг. Оказывается, иногда таксисты остаются недовольны пассажиром и ставят ему рейтинг ниже пяти. Какой сюрприз! Неприятно во взрослом возрасте обнаружить, что тебя любят не все.

На днях Яндекс.Такси открыло рейтинги: теперь пассажиры видят как свой рейтинг, так и рейтинг подъезжающего к ним таксиста. У меня, к примеру, рейтинг 4,8 — это значит, что на каждые 10 поездок таксисты ставят мне 8 пятёрок и 2 четвёрки. Я весьма доволен, так как знаю, что идея нравиться всем вокруг — нездоровая идея. А вот что пишут обычные пассажиры, у которых не было протрезвляющего опыта ведения блога в «Живом Журнале»:

https://lenta.ru/news/2020/03/02/why/

В Яндекс.Такси можно посмотреть свой рейтинг пассажира. У меня 4,7. Я возмущена! А я 4 стеснялась поставить, если в машине воняет бомжами. Хм, интересно, что я сделала? Не поддержала разговор? Не ответила на заигрывания? Нет, дайте угадаю – не села в машину через секунду после приезда?

Мой рейтинг в Яндекс такси – 4,67.

При этом, как бы я ни злился на водителей, их хамство и наглость, никогда не ставил им оценок.

Моя история учит, что никогда не надо быть снисходительным с быдлом. Теперь я буду ставить обязательно то, что они заслужили.

Только что в твиттере узнала, что в Яндекс Такси есть рейтинг и у пассажира тоже.

У меня 4.88, и я не знаю, за что мне могут его занижать, но, по-моему, единственные причины – маниакальность водил по поводу хлопанья дверьми и то, что я в наушниках сижу всегда с лицом-кирпичом.

В Яндекс.Такси теперь есть рейтинг пассажиров. Кто-то поставил мне не пять… Надо найти его…

Помните, как в 2009 году шайка троллей набежала на «Мой мир» и начала оценивать в «единичку» фотографии случайных обывателей? Фрустрированные пользователи ответили потоком грязной ругани, угроз и оскорблений — покушение на рейтинг своих фотографий они восприняли как плевок в души. Мы — социальные существа, и потому для нормального человека, как бы он ни пытался изобразить безразличие, его статус в сообществе имеет огромное значение. Индикаторы статуса очень важны, даже когда они ни на что не влияют, как в «Моём мире». Если же рейтинг организован всерьёз, — как сейчас в Яндекс.Такси, — он становится просто невероятно важным.

Напомню, практически никто в России не работает ради куска хлеба. Большая часть людей работает, чтобы жить «не хуже Джонсонов»: условных соседей, которые ездят на приличном автомобиле и небрежно носят в руке новый айфон. Мало кто признаёт этот факт, однако он не становится от этого менее верным — как сказал классик, «мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которые нам не нравятся».

Хороший рейтинг, по типу китайского социального кредита, позволяет спрямить цепочку: вложиться в повышение статуса не через потребление дорогих вещей, а напрямую, через повышение своего рейтинга. Это мощное и опасное средство управления обществом.

Помните, какими были типичные такси до прихода на рынок Яндекса? Разваливающиеся колымаги, прокуренный или дурно пахнущий салон, наглый и жадный таксист, радио «Шансон» в динамиках… Система рейтинга сделала настоящую революцию. Когда я сейчас сажусь в такси, даже самое недорогое, я по умолчанию ожидаю корректного и приветливого водителя, чистую машину, тихую расслабляющую музыку и, вообще, сервис, который в 2010 году был редкостью даже в поездках по тройному тарифу.

Полагаю, сейчас нечто подобное начнёт происходить и с пассажирами. Живущие в мире фантазий граждане потихоньку осознают, что бытовая культура имеет значение: что опаздывать, скандалить, увиливать от оплаты и, вообще, вести себя по-скотски больше нельзя, так как такое поведение имеет последствия. Конечно, останутся идейные нонконформисты, для которых рейтинг не будет иметь значения, однако тяжёлые инфантилы, находящиеся на низкой ступени культурного развития, будут к своему рейтингу относиться трепетно, будут стараться его не понижать.

Прогнозы скептиков, увы, сбываются. Народ с аплодисментами принимает новую игру, совершенно не думая о другом конце палки. Таксистов, которые пытаются ершиться, отказываясь работать за маленькие деньги, граждане встречают насмешками:

https://moslenta.ru/news/moskovskie-taksisty-nachali-otkazyvatsya-ot-poezdok-iz-za-nizkikh-cen-05-03-2020.htm

Здорово Яндекс накуканил этих барыг. А ведь было время, когда эти хари вертели ключами у каждого вокзала и чувствовали себя хозяевами жизни.

Ну, идите на завод, крутыши.

Интересно, а на что рассчитывали эти лица без образования? Баранку крутить много ума не надо, там и конкуренции много, и платят мало. Не нравится? Чемодан, вокзал, аул. Глупо рассчитывать, что с поездки можно заработать больше чем 100 рублей за простое кручение баранки. Хотели чего-то большего – так надо было не семки лузгать и бороды отращивать, а учиться на востребованные специальности. И не надо сказок про то, что денег на учебу нет – на машину есть значит, а на учебу нет? Так и за учебу можно кредит взять, как и за машину. Так что не надо ля-ля. Мозгов нет, чтобы учится? Тогда все логично – крути баранку или подметай дворы, но забудь о хорошей зарплате. А то насмотрелись ерунды всякой и думают, что если техосмотр прошли, то жизнь удалась и можно бабло зашибать?! Раскатали губу водятлы.

Полагаю, скоро за Яндексом подтянутся и остальные корпорации, — Сбербанк, к примеру, — и мы начнём оценивать друг друга постоянно: в магазинах, поликлиниках, даже в метро. Система рейтингов станет хорошим лекарством для нашего общества: люди будут значительно реже опаздывать, срывать сроки и нарушать обещания. Вместе с тем у любого сильного лекарства есть неприятные побочные эффекты, и система рейтингов, — лекарство очень сильное, — исключением не является.