Афиша на неделю с 6 по 12 марта 2020 года

06.03.2020, 11:05, Разное

6 марта, пятница

В Театре Российской Армии покажут

спектакль «Что с тобой теперь?» по пьесе современного драматурга Юлии

Белозубкиной. Сюжет разворачивается в 1937-1938 годах. После расстрела отцов

Света Тухачевская и Мира Уборевич попадают в Нижнеисетский детский дом.

Учительница требует, чтобы они отреклись от отцов, подростки ненавидят их как

дочерей врагов народа. Однако постепенно выясняется, что маятник репрессий не

пощадил ни гонимых, ни гонителей, и платить по счетам отцов выпадает детям.

На площадке «Подсолнухи

Art&Food» выступит группа «Братья Грим». Песни коллектива

неоднократно занимали первые позиции в хит-парадах ведущих радиостанций и

завоевали сердца миллионов фанатов. На концерте прозвучат как хиты проверенные

временем – Ресницы», «Кустурица», «Дыхание»,

«Пчела», «Аллилуйя», так и новые композиции. Клип на песню

«Робинзон» 2019 года собрал более миллиона просмотров на Youtube.

В концертном зале «Зарядье»

выступят Любовь Петрова (сопрано) и Рэм Урасин (фортепьяно). Любовь Петрова

лауреат I премии Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.

Римского-Корсакова и I премии Международного конкурса молодых певцов Елены

Образцовой. Рэм Урасин – один из самых ярких отечественных пианистов своего

поколения. В программе произведения Рахманинова и Чайковского.

В Большом зале

Московской консерватории к Международному женскому дню состоится праздничный

концерт в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под

руководством Ивана Рудина. Прозвучат самые известные сочинения Иоганна Штрауса

– «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса»,

«Трик -трак», «Пиццикато» и другие. Красота штраусовских мелодий, роскошь

оркестровых красок, изобретательность и остроумие его танцевальных пьес уже

более двух веков неотразимо воздействуют на любую публику. Это отличная

возможность зарядиться радостным настроением в прекрасный весенний день.

7 марта, суббота

В ТРЦ «Мега Химки»

проходит фестиваль Barbie «Ты

можешь быть кем захочешь». Здесь девочек ждет путешествие в Домик Barbie,

где можно поиграть с разными моделями кукол и примерить на себя разные образы.

Также 7 марта пройдет серия мастер-классов. В частности один из них проведет певица

Сати Казанова, которая поделится с детьми и их мамами своим опытом медитаций и

практик в сфере йоги. Еще в этот день будут танцы, кулинарные эксперименты,

создание причесок и многие другие активности.

В Кафедральном соборе Святых

Петра и Павла рамках проекта «Шедевры мировой киномузыки» фонд «Бельканто»

представит концерт «Великая музыка мирового кино». На сцену выйдет

Государственный духовой оркестр России, а также известный армянский дудукист

Хосров Манукян. В программе – музыкальные интерпретации на сундтреки из таких

знаменитых фильмов, как «Интерстеллар», «Вестсайдская история», «Твин пикс»,

«Пираты Карибского моря», «Аполлон 13», «Король Лев» и «Индиана Джонс».

Известные мелодии из культовых кинокартин порадуют всех меломанов.

В МХАТ им. М. Горького покажут

спектакль «М означает Магритт». Что если окружающий мир окажется

доступен вам в виде отдельных сущностей, которые можно, как кусочки пазла,

комбинировать, как заблагорассудится. Какую картину вы соберете? Быть может,

произвольно складывая кусочки мозаики миров, удастся собрать нечто более

склонное к добру и красоте, и менее зачарованное насилием и ложью. Зрителей

ждет размышление на тему, может ли окружающий нас мир (снаружи и изнутри) быть

другим.

В Музее Москвы

пройдет очередной тематический городской блошиный рынок. На этот раз заглавной

темой является роль женщины в семье и обществе. Гости найдут здесь посуду,

предметы декора, советские игрушки и другие интересные необычные вещи. Свои

работы покажут члены Московского союза художников и ряд ремесленных мастерских,

создающих произведения в старинных промысловых техниках. Также в эти дни будут

работать выставка антикварной фотографии «Женские радости», экспозиция

безделушек и вееров XIX века, а также ретро-фотоателье «Полный формат».

В Vegas City Hall состоится

премьера метамюзикла «Замок Желаний». Сюжет постановки пронизан мистикой, он объединяет

вечные темы: любовь, философию и психологию человеческой природы. В новом

формате действа сочетаются различные музыкальные жанры – от классики до рока,

разные стили хореографии – вог, модерн, хип-хоп и другие. Костюмы соединяют в

себе элементы средневековой и футуристической одежды, разработаны

модифицирующиеся декорации и световые проекции. Шоу проходит под живое

музыкальное сопровождение струнной секции и рок-группы. В спектакле заняты

известные артисты из успешных мюзиклов: Игорь Портной, Андрей Белявский, а

также Мария Ольхова – экс-вокалистка «Ленинграда» и артистка мюзиклов «Поющие

под дождем», «Золушка», «Красавица и Чудовище».

В «Крокус Экспо»

пройдет выставка кошек «Кэтсбург-2020». Гости смогут увидеть более 1000 кошек 50

пород, включая самые необычные и экзотические. Наиболее интересные и уникальные

породы будут представлены отдельными стендами на специальной аллее, где каждый

посетитель сможет пообщаться с заводчиками, узнать все о питомцах. Традиционно

на выставке будут присутствовать представители лучших питомников России и

зарубежья. Ведущие специалисты с мировым именем, судьи сразу пяти

фелинологических систем по достоинству оценят всех претендентов на титул

главного победителя выставки – «Почетного гражданина города Кэтсбург».

Сделать праздник еще более ярким и красочным поможет великолепная шоу-программа

для взрослых и детей любого возраста.

В ГлавClub выступит группа

«Моя Мишель». Зрителей ждет неповторимый стиль, эмоции, пронзительные

тексты, невероятное шоу и непередаваемая атмосфера музыкальной эйфории.

Площадка окунется в океан звуков,

стильных современных синтов и ритмичных битов. Фронт-вуман группы Таня Ткачук

подарит гостям море любви и нежности. Можно будет петь любимые песни, танцевать

и радоваться приходу весны.

8 марта, воскресенье

В Telegraph Hall фонд

«Бельканто» проведет концерт популярной классики «Времена года:

Вивальди и Рихтер». Это выступление объединит тему времен года в музыке двух

композиторов: современного британского композитора Макса Рихтера и знаменитого

представителя эпохи Барокко – итальянского композитора Антонио Вивальди. За

музыку будет ответственен камерный оркестр Belcanto-orchestra. Прозвучат

оригинальные «Времена года» Вивальди и минималистичная интерпретация знаменитых

скрипичных концертов Рихтера, завоевавшая широкую популярность.

В Московском международном доме

музыки на сцену выйдут музыканты-виртуозы из Grand Melody Orchestra. Коллектив поздравит прекрасных дам специальной

программой. Прозвучат известные мелодии, где музыкальное исполнение при помощи традиционных

русских инструментов соединиться с использованием ультрасовременных технологий.

В концерте прозвучат всеми любимые: «Калинка» Ивана Ларионова, всемирно

известные «Очи черные» Флориана Германа и Адальджизо Феррариса, «Дорогой

длинною» Бориса Фомина, «Половецкие пляски» Александра Бородина, а также

народные «Вдоль по Питерской», «Из-за острова на стрежень» и многое другое.

В соборе Святых Петра и Павла

пройдет праздничный концерт «От Вивальди до Гершвина» от фонда «Коллегиум

Музикум». На сцену выйдут: лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг

(орган), Иван Дыма (саксофон) и Оркестр «Инструментальная капелла». Дирижер –

заслуженный артист России Виктор Луценко. В программе – знаменитые «Времена

года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы и другие знаковые произведения. Зрителей

ждет яркий букет из любимых мелодий, шедевров органной музыки, веселых пьес и

шуток для оркестра.

В Известия Hall выступит Анна

Плетнева и группа «Винтаж» с шоу «Навсегда». Это будет презентация нового

альбома, программа обещает быть провокационной и эклектичной. Помимо новинок обязательно

прозвучат лучшие хиты: «Ева», «Роман», «Знак водолея», «Плохая девочка»,

«Москва», «Одиночество любви» и другие. Зрителей ждет яркий видеоряд, смелая

хореография, живые музыканты и уникальный, узнаваемый вокал солистов – Анны

Плетневой и Алексея Романоф.

На ВТБ Арена выступит Элджей с

новой сольной программой с абсолютно свежими песнями. На сегодняшний день

Элджей – один из самых скандальных и обсуждаемых исполнителей отечественного

сегмента рунета. Провокационный имидж и хитовый музыкальный материал делают

свое дело. Организаторы обещают поклонникам современное «next-level шоу».

Автомузей «Моторы Октября» к

Международному женскому дню приготовил особенную программу. Каждая гостья музея

получит специальный welcome drink и десерт-сюрприз. Затем посетительницы смогут

сделать бесплатные снимки с любимым автомобилем Мэрилин Монро – знаменитым

розовым Cadillac DeVille. Еще можно будет отправиться на парфюмерный

мастер-класс по созданию ароматной подвески в машину из эко-материалов. Дополнительно

каждый желающий сможет заказать тематическую экскурсию по экспозиции, которая

насчитывает более 150 моделей олдмобилей. Профессиональный гид расскажет о

«верных подругах» Берте Бенц и Кларе Форд, женщинах-изобретателях Мэри

Андерсон, придумавшей устройство для очистки стекол, Долорес Джонс, подарившей

миру акустический глушитель, Стефани Кволек, изготовившей кевлар – материал для

гоночных болидов и Анне Межлумовой, создавшей высокооктановый бензин в

СССР.

В «Филармонии-2» пройдет

праздничный концерт для женщин «Мелодии весны». На сцену выйдет Государственный

академический камерный оркестр России, дирижер и солист – Алексей Уткин

(гобой), Илья Мовчан (скрипка) и Дмитрий Косолапов (скрипка). В программе

произведения Гайдна, Моцарта, Вивальди, Паскулли, Чайковского и Пьяццоллы.

9 марта, понедельник

В «Мегаспорте» с

сольной программой выступит Димаш Кудайберген, получивший признание и

известность у российской публики после победы на «Славянском базаре»

в 2015 году. Он также является обладателем престижной премии Top Chinese Music

Award, китайского аналога музыкальной премии «Грэмми», и других

значимых. Димаш исполняет композиции на казахском, русском, испанском,

английском, французском и других языках. Государственный театр оперы и балета

Astana Opera приглашал молодого исполнителя в состав труппы, однако певец решил

развивать свою сольную карьеру в жанре современной музыки.

10 марта, вторник

В Московском международном Доме

музыки состоится единственный совместный концерт выдающегося пианиста Люки

Дебарга (Франция) и известного камерного оркестра «Кремерата Балтика» (Литва,

Латвия, Эстония). В программе концерта – произведения Пендерецкого, Вайнберга и

других композиторов. Люка Дебарг – лауреат XV конкурса им. Чайковского, он

мгновенно завоевал любовь московской публики тем, что его концерты отличаются

особой эмоциональностью и темпераментностью. Камерный оркестр «Кремерата

Балтика» – профессиональный ансамбль мирового уровня, заслуживший безупречную

международную репутацию выступлениями на ведущих концертных площадках мира.

«Школа

современной пьесы» покажет иммерсивный спектакль «На Трубе». Зрителей ждет

удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади,

сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, который приоткроет свои

тайны. Это будет невероятный экскурс в историю в сопровождении семи знаменитых

артистов-проводников, каждый из которых выступает в классическом театральном

амплуа. Здесь оживут мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Гости окажутся

рядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым,

Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.

11 марта, среда

В Государственном Кремлевском

Дворце покажут один из ярких классических балетов «Корсар». Это вольнолюбивая

байроновская поэма, поставленная на музыку французского композитора Адольфа

Адана. Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции Мариуса

Петипа выступил народный артист СССР Юрий Григорович. В центре сюжета –

необыкновенная личность главного героя. Персонажи вовлекаются в захватывающие

приключения и их обуревают сильные страсти. В балете отразился романтический

интерес к Востоку, а венчает его победа благородства над низостью и коварством.

В этой постановке «Корсара» сохранены наиболее эффектные танцевальные

сцены и номера, знакомые широкому зрителю: танцы одалисок, любовный дуэт в

гроте, и, наконец, картина «Оживленный сад», созданная Мариусом

Петипа. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио

«Орфей».

В киноцентре «Октябрь»

откроется XIII Фестиваль ирландского кино. Будут представлены лучшие новые

полнометражные фильмы из Ирландии и сборники короткого метра: комедийный

«Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора

«Ирландское темное» и анимационный «Фантазии из Ирландии».

В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин. Кинофестиваль картиной

«Пара нормальных» (Extra Ordinary). Фильм представит исполнитель

главной роли, ирландский актер Барри Уорд. Зрителей ждет черный юмор и тонкая

актерская игра.

12 марта, четверг

В Детском

музыкальном театре имени Наталии Сац состоится российская премьера оперы Филипа

Гласса «Les Enfants Terribles/Жестокие дети» в постановке

музыкального руководителя и дирижера театра Алевтины Иоффе, режиссера Георгия

Исаакяна и художника Ксении Перетрухиной. «Наравне с детским, «сказочным»

репертуаром у нас есть репертуар классический, и есть эксклюзивный, включающий

произведения, которые нельзя увидеть больше ни на одной сцене не только России, но зачастую и Европы,

– рассказывает Георгий Исаакян. – […] Опера «Жестокие дети» необычна во

всех смыслах. Весь оркестр, вся ее

партитура – это три фортепиано. Уже одно это делает ее неординарным явлением в ряду оперных

произведений, как и принцип минимализма,

являющийся основой стиля этого выдающегося композитора рубежа тысячелетий: маленькие музыкальные структуры, которые

бесконечно повторяются с вариациями,

эмоционально закручивая, вводя публику в транс, в гипноз». Это история

сложного и драматичного перехода главных героев из мира детства во взрослый

мир, рассказанная языком современной музыки.

В Московском международном доме

музыки состоится концерт «Люблю

тебя до слез». На сцену выйдет вокалист Даниэль Боавентура (США) и

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Музыканты исполнят мировые

хиты о любви, а также песни из фильмов и мюзиклов. Даниэль Боавентура обладает

поистине уникальными артистическими способностями, позволяющими ему с огромным

успехом выступать на театральной сцене, сниматься в кино, записывать сольные

диски и собирать огромные залы на своих концертах. Его образ и голос легко

ассоциируются с Бродвейскими мюзиклами, во многом благодаря тому, что он участвовал в бразильских версиях мюзиклов

«Чикаго», «Моя прекрасная леди», «Эвита» и «Питер Пэн».

В Crocus City Hall выступит проект

французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви – ERA. Коллектив представит

программу «The Live Experience» и воссоздаст на сцене мистическую

атмосферу своего нового альбома «The 7th Sword». Беспрецедентное

представление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональную

музыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто бы

доносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов,

поющих на стыке оперы и хэви-метала. Как говорят организаторы, «The Live

Experience» – это больше, чем концерт: это путешествие в удивительный

мистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой тридцатью

певцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферу

невероятных мелодий.

В Центре фотографии имени братьев

Люмьер пройдет экскурсия по выставке «Александр Родченко. Путь в фотографии». Мероприятие

проведут искусствоведы и наследники Александра Родченко – правнучка Екатерина

Лаврентьева и внук Александр Лаврентьев. Они погрузят гостей в нюансы творческого

процесса мастера с использованием нестандартных инструментов и раскроют

эстетическую систему ценностей его работ.

В Музее Москвы откроется выставка

«Истории, которых не было», которая посвящена людям с инвалидностью. В основу экспозиции

легли истории людей с разными формами инвалидности – в частности об их

отношениях с Москвой: например, лавочка, где случился первый поцелуй, парк, в

котором катался на коньках, лестница, из-за которой никак не получается попасть

в музей. Будут выставлены личные предметы и фотографии, видеозаписи прогулок в

любимых местах столицы и записи разговоров. «Острова» погружают зрителя в мир

людей с разным опытом и мечтами, поднимая такие значимые темы, как физическая

доступность города, контекст восприятия инвалидности в России, доступ к

образованию и труду. Одновременно с выставкой будет проходить публичная

программа: public talk, перформативная сессия и другие мероприятия. Выставка

продлится до 14 апреля.

В ГлавClub выступит Инна Желанная

со своими музыкантами. Инна – одна из немногих отечественных певиц, известных

далеко за пределами России. Ее альбомы издавались в Германии и Америке и

завоевывали места в международных чартах, выступления транслировались

известными европейскими радио– и телекомпаниями. Ее музыка – это самобытная

внежанровая смесь электроники, прогрессива, транса, психоделики и джаза. Специальные

гости вечера: «Альянс», Старостин, «Вежливый отказ», «Маримба Плюс».

В концертном зале «Зарядье»

выступит Омский академический симфонический оркестр. Художественный

руководитель и главный дирижер – Дмитрий Васильев, виолончель – Денис

Шаповалов. Омский академический симфонический оркестр – один из крупнейших

оркестров Сибири, который за свою полувековую историю приобрел заслуженную

известность в России и за рубежом. Оркестр создан в 1966 году по инициативе

дирижера С.Когана, с 1975 принимал участие в фестивалях, проводимых Союзом

композиторов СССР, исполняя современную отечественную музыку. В 1984 году –

завоевал I премию на Всероссийском смотре-конкурсе симфонических оркестров. С

оркестром сотрудничали прославленные дирижеры – Л. Гинзбург, Н. Рахлин, Ю.

Темирканов, К. Элиасберг, М. Паверман, А. Кац, В. Дударова, Э. Хачатурян, Ф.

Мансуров, Д. Лисс. Е.Шестаков. В 1996 году Омскому симфоническому оркестру было

присвоено почётное звание «академический». В программе – произведения Штрауса и

Римского-Корсакова.

В Ботаническом саду МГУ

«Аптекарский огород» певец Дмитрий Ланской представит новую

романтическую концертную программу. Дмитрий Ланской – певец, музыкальный продюсер и автор саундтреков для

десятков всеми любимых кинофильмов и сериалов, включая проекты «Громкая

связь», «Физрук», «Сладкая жизнь», «Универ»,

«Восьмидесятые», «Я худею», «Звоните Ди Каприо »

и других. Шоу «Не запрещай себе мечтать» в Субтропической оранжерее,

среди пальм и орхидей, станет одним из самых ярких музыкальных событий весны. В

акустическую инди-рок программу вошли как известные песни, так и новые

композиции в оригинальных аранжировках с камерно-симфоническим составом.

В «Геликон-опере»

покажут спектакль «Алеко». Когда Сергею Рахманинову было всего 19

лет, он, выпускник консерватории, за 17 дней создал свою дипломную работу

«Алеко», которая в итоге прошла проверку временем и вошла в историю мировой

оперы на равных с шедеврами признанных мастеров. Это творение так впечатлило

Петра Ильича Чайковского, что тот выразил желание увидеть «Алеко» вместе со

своей «Иолантой» в одной программе. В год 145-летия Сергея Рахманинова в

«Геликоне» поставили этот первый его шедевр.