Group-IB: У США нет доказательств вины Никиты Кислицина

06.03.2020, 11:05, Разное

Направленная на анализ компьютерной преступности

исследовательская деятельность не является преступлением, подчеркивают в

Group-IB. К тому же ни компания, ни сам Никита Кислицин не получали официальных

повесток, уведомлений или приглашений на судебные заседания по делу Никулина.

Обвинения в адрес Кислицина в Group-IB считают недопустимыми и нарушающими его

права.

События, которых касается разбирательство, произошли восемь

лет назад. Тогда Кислицин работал независимым исследователем по

кибербезопасности и отношения к Group-IB не имел, подчеркнули в компании.

«Независимо от этого факта, мы приняли решение поддерживать своего

сотрудника и пояснить детали, которые нам известны для того, чтобы исключить

дезинформацию и манипулирование фактами в политических или иных целях», —

сказано в заявлении Group-IB.

Журналистского и исследовательского опыта, включая

деятельность на посту главреда журнала «Хакер», Кислицин после

перехода в Group-IB не скрывал, кроме того, представители компании и сам

Кислицин по личной инициативе в 2013 году встречались с представителями Минюста

США и информировали американскую сторону об их исследованиях, связанных с

андеграундом. В адрес Group-IB и Кислицина у США вопросов не было, отметили в

компании.

В Group-IB подчеркнули, что относятся к предстоящим

слушаниям крайне серьезно, соблюдают принципы работы с международными

правоохранительными органами и ведут борьбу с киберпреступностью по всему миру.

«Мы хотим подчеркнуть, что всегда следуем высоким моральным и этическим

нормам, принятым в Group-IB и являющимися обязательными для каждого из

нас», – говорится в заявлении компании. В то же время в Group-IB считают

правом каждого специалиста вести исследовательскую работу по борьбе с

киберпреступлениями.

«В настоящее время Group-IB ведет консультации с

международными юристами для правовой оценки ситуации и принятия решения о

дальнейших действиях», – отметили в компании.

Никита Кислицин с 2006 по 2012 годы был главным редактором

известного журнала «Хакер», посвященного программированию и вопросам

кибербезопасности. Помимо прочего, редакция занималась так называемым Threat

Intelligence – поиском данных, IP-адресов и доменов, связанных с преступной

активностью и других признаков, позволяющих выявить потенциальную угрозу. На

работу в Group-IB Кислицин перешел в январе 2013 года, предварительно пройдя

сложную систему проверок.