Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

06.03.2020, 10:58, Новости дня

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться в марте 2020 года, перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора.

В пресс-службе сообщили, что «форум перенесен на неопределенный срок по рекомендации федеральных органов исполнительной власти», передает РИА «Новости».

Ранее глава региона Александр Усс сообщил, что КЭФ изменит формат, а его тематика станет более сибирской и менее парадной. Отмечалось, что на форуме будет уделено внимание развитию комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который затрагивает сразу три региона – Красноярский край, Хакасию и Туву.

Форум должен был состояться с 19 по 21 марта.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что российские власти приняли решение отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ), вместо которого проведут Форум национальных проектов.



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