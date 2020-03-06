Украинские силовики вернулись на позиции разведения сил в Донбассе

06.03.2020, 10:58, Новости дня

Украинские силовики вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью 2019 года состоялся отвод сил и средств, заявляет управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Представитель ведомства сообщил, что «наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер три в районе «Петровское-Богдановка» зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций», передает РИА «Новости».

Управление народной милиции ДНР призвало международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств.

Ранее в ЛНР обвинили украинских военных в минировании участка в зоне разведения сил.

До этого в ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил от линии соприкосновения.

Напомним, в Киеве хотят принять так называемый закон о коллаборантах, который делает примирение между властями Украины и руководством ДНР-ЛНР невозможным.

Также газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как с 1 марта Киев запустил вещание телеканала, ориентированного на жителей неподконтрольной Украине территории. Предполагается, что украинская телепропаганда поспособствует возвращению Донбасса под власть Киева.



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