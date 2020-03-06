Главу стройкомпании в Подмосковье обвинили в хищении 3 млрд рублей на оборонном заказе

06.03.2020, 10:58, Новости дня

Подмосковные следователи предъявили обвинение в хищении около 3 млрд рублей при исполнении оборонного заказа гендиректору строительной компании «Строй Групп» и его советнику, сообщила официальный представитель СК
Светлана Петренко.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области генеральному директору ООО СК «Строй Групп» Павлу Бабаеву и советнику генерального директора компании Константину Лободе предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Следствием установлено, что в результате мошеннических действий руководства компании «Строй Групп» – Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц – в период 2015-2019 при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа были похищены порядка 3 млрд рублей бюджетных средств. Как считает следствие, деньги были выведены на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов.

Петренко отметила, что при этом договорные обязательства руководством строительной компании не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны.

По местам жительства и работы обвиняемых проведены обыски, допрошены представители и сотрудники оборонных предприятий, назначены финансово-экономические экспертизы.

«Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению, а также руководители фирм-»однодневок» через которые проводились операции по выводу денежных средств из РФ за рубеж», – сказала Петренко, уточнив, что обвиняемые уже арестованы.

Напомним, в декабре уголовное дело было возбуждено по факту кражи товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», который занимается производством промышленной взрывчатки.



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