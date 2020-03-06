Кононенко назвал рекламу ФБР с Высоцким глупостью

06.03.2020, 10:58, Новости дня

«Возможно, ФБР интересуют эксперты, которые могли бы их консультировать, чтобы таких глупостей впредь не делать. Наверное, кто-то и впишется», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер Максим Кононенко, комментируя появившуюся в Facebook рекламу ФБР, в которой использован образ Владимира Высоцкого из телесериала «Место встречи изменить нельзя».

«Во-первых, совершенно непонятно, с какой стати ФБР приглашает к сотрудничеству российских граждан, потому что эта спецслужба занимается внутренними делами США, – сказал журналист и блогер Максим Коненко. – Мы знаем, что ЦРУ на своем сайте призывает всех к сотрудничеству уже много лет, но для ФБР это несколько странно».

При этом собеседник не исключил, что ФБР тоже занимается внешней разведывательной деятельностью и вполне возможно конкурирует с ЦРУ на уровне ведомств.

«А то что они, презентуя самих себя, используют спорный образ правоохранителя Глеба Жеглова, лишний раз говорит об уровне экспертизы по части РФ в ФБР. Вполне возможно, ФБР интересуют эксперты, которые могли бы их консультировать, чтобы вот таких глупостей впредь не делать. Наверное, кто-то в это и впишется», – заключил Кононенко.

Ранее ФБР разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. В качестве фотографии использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана Жеглова.

Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», а рядом расположены логотип и аббревиатура FBI.

При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения госбезопасности США.

«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», – говорится в объявлении.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ФБР в прошлом году также запустило в Facebook рекламу для вербовки россиян, совершив три глупых ошибки.

Публикации с предложением помогать американским спецслужбам появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтоне и его пригородах. Всего было опубликовано три таких объявления и в настоящее время их статус активен.