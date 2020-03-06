Гаджеты: Смартфону Redmi Note 7 Pro добавили поддержку Android 10

06.03.2020, 10:57, Разное

Поклонники модели Redmi Note 7 Pro подтвердили информацию о том, что смартфон получил новую прошивку на базе Android 10. До этого на устройстве стояла операционная система Android 9 Pie.
Смартфоны Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro за последний год стали достаточно популярными. Китайский производитель решил идти в ногу с модой и установить на телефон новую прошивку MIUI 11 на базе Android 10. Большое количество пользователей бренда уже подтвердили поступление новейшей версии прошивки.

Версия номер MIUI 11.20.3.4 совмещает в себе февральскую систему защиты Android. Новая прошивка на сегодняшний день находится на стадии тестирования, но уже в скором времени она станет доступной для владельцев Redmi Note 7 Pro по всему миру. Однако стоит учесть, что в операционной системе отсутствуют приложения Google.



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