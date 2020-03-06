Утопившая своих детей женщина на Камчатке признана полностью вменяемой

06.03.2020, 10:57, Разное

Утопившую своих детей женщину на Камчатке признали полностью вменяемой и здоровой. В момент совершения преступления она находилась в депрессии, что не мешало ей осознавать всю тяжесть её действий.
Инцидент произошёл ещё в сентябре 2019 года, когда жительница Камчатки взяла своих детей и попыталась утопить их вместе с собой. Очевидцы странных событий вызвали полицейских, которые и спасли женщину. Несмотря на оперативную работу сотрудников правоохранительных органов дети погибли. Изначально предполагалось, что жительница не отдавала отчёт своим действиями, но проверка следственного комитета доказала обратное. У неё диагностированы депрессия и невротическое расстройство, но это не мешало ей отдавать отчёт своим действиям.

Причиной для совершения преступления мог стать разрыв отношений между обвиняемой и её возлюбленным. Как отметила сама гражданка, она не хотела, чтобы дети испытывали такие же трудности.



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