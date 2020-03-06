Модель Mitsubishi Delica D:5 получила премиальную версию

06.03.2020, 10:56, Новости дня

Японский автогигант Mitsubishi официально анонсировал скорые продажи премиальной модели Delica D:5 P Edition.

Автомобиль отличается от предшественника применением кожаного салона, адаптивного круиз-контроля, а также полуавтоматическим управлением. В зеркало заднего вида установили дополнительный экран, способствующий увеличенной безопасности. Кроме того, новинка Delica D:5 P Edition получила 2,2-литровый дизельный двигатель с турбиной на 145 л.с. мощности. Модель приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Кроме того, первая версия Delica D:5 поступила в продажу еще несколько лет назад, однако за этот промежуток времени спрос на автомобиль продолжает активно увеличиваться.



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