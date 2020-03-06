Объявлены цены на кроссовер Mercedes-Benz GLB для России

06.03.2020, 10:56, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz объявил стоимость нового семиместного кроссовера Mercedes-Benz GLB.

Данный автомобиль будет доступен в продаже по цене от 2,1 миллиона рублей в базовой комплектации. Известно, что здесь разработчики предусмотрели 1,3-литровый бензиновый мотор, который выдает 163 л.с. мощности. Новинка кроссовера приводится в движение 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также в продажу поступит дизельная версия GLB с 2-литровым агрегатом на 150 л.с. мощности.

Автомобиль выполнен на платформе Mercedes-Benz GLA, которая и дала возможность установки третьего ряда сидений. В начальной комплектации предусмотрен 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель, а также ряд других продвинутых опций.