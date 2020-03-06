Екатеринбургское общество «Мемориал» оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение закона об «иноагентах»

06.03.2020, 10:56, Новости дня

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 300 тысяч рублей екатеринбургскому обществу «Мемориал» и 100 тысяч рублей – главе организации Анне Пастуховой за нарушение закона об «иностранных агентах», сообщил представитель организации Анатолий Свечников.

По его словам, решение будет обжаловано в Свердловском областном суде.

Дело против екатеринбургского «Мемориала» инициировало свердловское управление ФСБ, которое потребовало от Роскомнадзора составить протоколы об отсутствии маркировки «иноагента». Как посчитали в ведомстве, «Мемориал» должен был поставить лейбл «иностранного агента» не только на баннерах и информационных стендах акции «Возвращение имен», но и на странице «Уральский мемориал» в фейсбуке.

Ранее Кировский суд Екатеринбурга уже возбуждал против местного общества «Мемориал» дело о нарушении закона об «иностранных агентах», но затем прекратил его. Тогда Свечников заявил, что сайт и паблики «Мемориала» в соцсетях не являются официальными ресурсами «Мемориала», а Пастухова пояснила, что сайт «Уральский Мемориал» является ее личной собственностью, а не официальным сайтом екатеринбургского общества «Мемориал».

Накануне Симоновский районный суд Москвы назначил Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального максимальный штраф за нарушение закона об «иностранных агентах» – 500 тысяч рублей.

Протокол составили за отсутствующую пометку об «иноагентстве» в публикациях фонда в инстаграме.

Согласно поправкам, которые были приняты в ноябре 2018 года, штраф для должностного лица за отсутствие маркировки «иноагента» и за отказ так регистрироваться может составить от 100 000 до 300 000 рублей, для организации – от 300 000 до 500 000 рублей. За повторное нарушение штраф для юрлица может составить до 1 млн рублей.