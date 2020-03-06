В Конституции России не будет запрета на иностранную недвижимость для чиновников – чтобы им не пришлось ее продавать

06.03.2020, 10:56, Новости дня

В проект поправок к Конституции РФ не вошел пункт о запрете на владение иностранной недвижимостью для должностных лиц. Как пишут «Ведомости», это сделано потому, что из-за такого запрета десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников, – цитирует газета источник в администрации президента. – Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе».

Источники в АП и Госдуме рассказали изданию, что поправки, касающиеся «национализации элит», вносятся самим президентом. Для него важно, чтобы у чиновников не было иностранных счетов и гражданства, «чтобы в будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей».

Так, Закрепить в Конституции запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, Владимир Путин предложил в послании парламенту 15 января, когда впервые заговорил о необходимости внесения поправок в основной закон РФ.

Поправки о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко («Единая Россия»), но были отклонены.

Согласно декларациям за 2018 год, недвижимостью за границей владели или пользовались 26 депутатов Госдумы и члены их семей, а также девять членов Совета Федерации (включая сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрея Клишаса).

Проект попавок к Конституции был принят Госдумой в первом чтении 23 января 2020 года. Второе и третье чтение должны состояться в марте, а 22 апреля в России состоится «всенародное голосование» по воросу о принятия поправок. Голосовать россиянам предстоит за все поправки разом.