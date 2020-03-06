Собака помогла вылечить больного мальчика в Великобритании

06.03.2020, 10:37, Разное

Находившийся в отделе реабилитации трехлетний житель Великобритании смог выздороветь благодаря собачьей лапе. Необычный инцидент произошел в Саутгемптоне.

В больницу Саутгемптона попал трехлетний мальчик, у которого врачи диагностировали редкое заболевание: острый рассеянный энцефаломиелит, и с каждым днем его состояние ухудшалось. Постепенно пациент прекращал реагировать на раздражители внешнего характера, поэтому медицинские работники предупреждали его мать, чтобы та готовилась к худшему.

Врачи предложили женщине другой метод лечения. Так, предлагалось задействовать пет-терапию и для этого в больничную палату привели собаку породы золотистый ретривер. По просьбе медиков мать принялась разговаривать с сыном, пообещав ему, что подарит ему щенка, как только тот выздоровеет. После этого лапу пса положили на руку больного, и пульс ребенка возвратился к нормальным значениям. Присутствовавшие сотрудники клиники плакали во время этой ситуации, и здоровье мальчика начало улучшаться. Эта история произошла четыре года назад, но жительница Объединенного королевства решила рассказать ее только сейчас.