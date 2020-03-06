Онкологов обяжут перепроверять в Москве диагнозы детей из-за частых ошибок

06.03.2020, 10:30, Новости дня

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщил президент НМИЦ Александр Румянцев.

В комментарии РБК он сообщил, что протокол совещания по вопросам обеспечения детей лекарственными препаратами, подписанный министром Михаилом Мурашко, поступил в центр 21 февраля. Всего документ содержит 19 поручений разным ведомствам, включая Росздравнадзор и Минпромторг.

«НМИЦ им. Дмитрия Рогачева разработать регламент улучшения диагностики больных и организации второго мнения для морфологического диагноза», – сказано в документе.

По словам заместителя гендиректора НМИЦ Алексея Масчана, сейчас «второе мнение» не является обязательным, однако после соответствующего приказа Минздрава материал в обязательном порядке будет отправляться на проверку в НМИЦ.

Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение. «Мы поставили также вопрос о том, что для этого вида работы [перепроверки биоматериала] должно быть заложено прямое финансирование», – отметил он.

Кроме того, Минздрав поручил главному специалисту – эксперту по лабораторной диагностике разработать требования к деятельности клинико-диагностических лабораторий. Это предполагает сертифицирование лабораторий в регионах, которые анализируют биоматериал и выдают диагноз. Румянцев пояснил, что это связано с большим количеством ошибок, которые допускали лаборатории.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в РФ необходимыми медикаментами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

21.02 / Nissan и Honda откладывают открытие некоторых заводов в Китае из-за коронавируса

23.02 / Трамп едет в Индию: ожидается заключение важных коммерческих сделок

12.02 / Тратят больше, чем заработали: число регионов с дефицитом бюджета удвоилось

06.01 / Российский крейсер «Маршал Устинов» не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в море

15.01 / В РФ подорожал седан Genesis G90

31.01 / Штрафы за нарушение ПДД увеличат в шесть раз

23.01 / В Индонезии рыба-игла насквозь проткнула шею рыбака

21.01 / Украину пригласили участвовать в Играх стран СНГ

19.02 / Собака спасла россиянку от агрессивного мужа-итальянца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика