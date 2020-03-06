В группу риска вошли 38 российских банков

06.03.2020, 10:30, Новости дня

Индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года, но около 10% кредитных организаций могут лишиться лицензии в ближайшие 12 месяцев, свидетельствует исследование, проведенное рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Согласно выводам аналитиков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, пишет РБК.

По данным ЦБ, на 1 января в РФ работали 442 кредитные организации, в расчеты «Эксперт РА» вошли только те, что раскрывают отчетность на сайте регулятора, – 402 банка.

Как отметил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, в прошлом году прогнозировались дефолты 46 кредитных организаций, однако в действительности лицензии отозвали только у 28-ми. «Это существенное недовыполнение прогноза, как раз связанное с тем, что Банк РФ значительно замедлил расчистку банковского сектора и темпы отзыва лицензий. Прогноз на этот год – по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», – сказал эксперт.

С начала 2020 года ЦБ уже отозвал лицензии у четырех кредитных организаций, самым крупным из которых оказался Нижневолжский коммерческий банк (179-е место по активам).

По оценкам «Эксперт РА», в прошлом году темпы отзыва банковских лицензий упали более чем на 40% по сравнению с 2018 годом. В результате индекс здоровья банковского сектора по итогам четвертого квартала достиг рекордного за все время замеров (с начала 2018 года) значения – 90,5%: столько кредитных организаций из числа действующих останутся на рынке в течение ближайших 12 месяцев.



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