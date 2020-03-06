Нидерланды предложили дополнить соглашение о прекращении огня в Сирии бесполетной зоной

06.03.2020, 10:30, Новости дня

Достижение соглашения о прекращении огня в САР вызывает удовлетворение, однако его следует дополнить бесполетной зоной, особенно для сирийской авиации, сообщил глава МИД Нидерландов Стефан Блок.

Блок сообщил в пятницу по прибытии на встречу глав МИД ЕС, что он доволен достижением соглашения о прекращении огня, «однако нужно увидеть, будет ли оно поддерживаться», передает ТАСС.

«Я считаю, что важным шагом для этого стало бы создание бесполетной зоны над Идлибом, особенно для сирийской авиации», – добавил он.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Интенсивный артиллерийский обстрел террористы устроили за час до вступления в силу российско-турецких договоренностей. Боевики наносили удары по трассе М5 (Дамаск – Алеппо), а также по объездной дороге. В результате минимум пять машин было уничтожено.

Утром в пятницу сообщалось, что обстановка в районе сирийского города Саракеб спокойная, стороны соблюдают начавшийся с полуночи режим прекращения огня.