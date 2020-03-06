Нидерланды предложили дополнить соглашение о прекращении огня в Сирии бесполетной зоной

06.03.2020, 10:30, Новости дня

Достижение соглашения о прекращении огня в САР вызывает удовлетворение, однако его следует дополнить бесполетной зоной, особенно для сирийской авиации, сообщил глава МИД Нидерландов Стефан Блок.

Блок сообщил в пятницу по прибытии на встречу глав МИД ЕС, что он доволен достижением соглашения о прекращении огня, «однако нужно увидеть, будет ли оно поддерживаться», передает ТАСС.

«Я считаю, что важным шагом для этого стало бы создание бесполетной зоны над Идлибом, особенно для сирийской авиации», – добавил он.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Интенсивный артиллерийский обстрел террористы устроили за час до вступления в силу российско-турецких договоренностей. Боевики наносили удары по трассе М5 (Дамаск – Алеппо), а также по объездной дороге. В результате минимум пять машин было уничтожено.

Утром в пятницу сообщалось, что обстановка в районе сирийского города Саракеб спокойная, стороны соблюдают начавшийся с полуночи режим прекращения огня.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Определение «средневековье» касается всех. И тех, кто вчера камни бросал, и тех, кто кричал «какой стыд»

24.02 / В Италии зафиксировали пятую смерть от коронавируса SARS-CoV-2

28.12 / Президент Южной Осетии помиловал осужденного за нарушение границы грузинского врача

03.01 / Украина начала год с рекордной суммой на счету Госказначейства, в ГБР назначили главу отдела по делам Майдана. Главное за день

17.01 / В Москве решили открыть платные парковки еще на 80 улицах

06.03 / Шмыгаль заявил, что Кабмин может пересмотреть бюджет на 2020 год

30.12 / В Магадане мусульмане выкупили здание бывшего кинотеатра и открыли первую в городе мечеть

17.02 / Протоиерея Смирнов призвали наказать из-за слов о «бесплатных проститутках»

12.02 / В Москве больницы предложили родителям наблюдать за детьми через веб-камеры

04.01 / В окрестностях посольства США в Багдаде взорвалась ракета – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика