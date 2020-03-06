Элизабет Уоррен пока «не готова» заявить о поддержке Сандерса или Байдена

06.03.2020, 10:29, Новости дня

В четверг, вернувшись в родной штат Массачусетс, экс-кандидат в президенты сенатор-демократ Элизабет Уоррен впервые пообщалась с прессой после того, как она приняла решения выйти из президентской гонки.

Уоррен заявила, что несмотря на нынешнее решение – снять свою кандидатуру после неудачи во время «Супервторника», она продолжит заниматься тем, что делала все годы своей политической карьеры – отстаивать права трудящихся американцев.

Уоррен также сказала журналистам, что сегодня она «не готова» официально заявить о своей поддержке экс-вице-президента Джо Байдена или сенатора Берни Сандерса в борьбе за демократическую номинацию.

Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен (архивное фото)

Ранее о выходе из президентской гонки среди демократов объявили Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Майкл Блумберг, заявившие о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента Джо Байдена в борьбе за номинацию.