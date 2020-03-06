Помпео призвал Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия в Иран

06.03.2020, 10:29, Новости дня

Оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истекает в октябре в соответствии с ядерной сделкой, условия которой по-прежнему нарушаются Тегераном.

Госсекретарь Майк Помпео призвал Совет Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружения в Иран, прежде чем оно истечет в октябре этого года.

«По мере приближения к этому знаковому событию, которое произойдет в октябре, те самые ракеты, подвергающие риску жизни американцев в Ираке, и те самые ракеты, упавшие на заводы Saudi Aramco, могут быть проданы Ирану легально Китаем или Россией», — заявил Помпео в четверг в беседе с журналистами. По данным администрации, Иран стоял за атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Иранская ядерная сделка 2015 года, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), включает в себя положение об окончании ограничений, касающихся иранских военных, ракетных и ядерных программ. В октябре 2018 года, пять лет спустя после подписания ядерной сделки, должно завершиться эмбарго ООН на продажу оружия Ирану.

«Это полностью соответствует условиям СВПД. Это фундаментальный недостаток [соглашения]. Иран сможет свободно покупать системы обычного оружия у любого желающего продавца», — отметил госсекретарь.

Положения об окончании ограничений в отношении Ирана сыграли ключевую роль в решении президента Дональда Трампа вывести США из ядерной сделки в мае 2018 года. Вскоре после этого США стали вводить новые санкции в отношении Ирана.

Иран продолжает заниматься незаконным обогащением урана

Во вторник Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран почти утроил свои запасы обогащенного урана за последние три месяца, и у Тегерана, по-видимому, есть три незаявленных площадки для обогащения урана. Кроме того, Иран в четверг поддержал свое решение отказать инспекторам ООН в доступе к местам, в которых в прошлом, возможно, велась подобная незаконная деятельность.

Ссылаясь на сообщения МАГАТЭ, Помпео заявил, что Иран «продолжает лгать» о своей ядерной программе.

«С учетом ранее существовавшей у Ирана секретной программы создания ядерного оружия и позорной двуличной репутации, любая необъявленная деятельность в сфере производства ядерных материалов в Иране является чрезвычайно серьезным вопросом», — сказал госсекретарь.

Кампания давления

Помпео в четверг призвал все страны привлечь Иран к выполнению обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«В противном случае ДНЯО не стоит той бумаги, на которой он был написан, — отметил Помпео. «Наше мнение состоит в том, чтобы изолировать Иран, оказать давление на иранский режим, лишив его ресурсов для разжигания террора в Ливане с участием “Хезболлы” и сектора Газа через ХАМАС и ПИДЖ (палестинский исламский джихад) или шиитских ополченцев в Ираке», — добавил Помпео.

Глава Госдепартамента заявил, что США и остальные европейские участники иранской ядерной сделки не согласны друг с другом по поводу денуклеаризации Ирана. Но он приветствовал стремление европейских партнеров реализовать механизм для урегулирования споров в отношении иранской ядерной сделки.

Отвечая на вопрос о том, будут ли США «ходатайствовать перед Советом Безопасности ООН о восстановлении санкций в отношении Ирана», Помпео сказал, что не хочет опережать будущие решения.

Помпео в пятницу проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.