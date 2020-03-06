«Победа» и S7 ввели возвратные билеты из-за коронавируса

06.03.2020, 10:22, Новости дня

Лоукостер «Победа» с 7 марта вводит услугу возврата билета. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Чтобы вернуть деньги за билет, нужно будет при покупке доплатить 499 рублей за перелет в одну сторону. Вернуть деньги можно будет при отказе от полета не позднее чем за 48 часов до вылета. До сих пор возврат билетов был доступен у «Победы» только для самых дорогих тарифов, отмечает РИА «Новости».

Новую услугу ввели из-за того, что многие клиенты компании опасаются планировать отпуск из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире.

Возврат билетов для всех тарифов с 5 марта запустила также авиакомпания S7. Без штрафа можно будет вернуть все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля за вычетом 1000 рублей сервисного сбора за перелет. Отказаться от полета с возвратом денег можно за 40 минут до вылета.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 552 подтвержденных случая заболевания. Число заразившихся во всем мире составляет 97 945 человек.

Случаи заражения обнаружены в 85 странах.