В NASA представили новый марсоход Perseverance

06.03.2020, 10:22, Разное

В космическом агентстве NASA представили новый марсоход Perseverance. Миссия по отправке его на Марс запланирована на середину июля.

Марсоход Perseverance отправится на поверхность Марса не только для сбора необходимых образцов грунта, но и для поиска следов древней цивилизации. Об этом рассказали непосредственно официальные представители NASA. Также в списке задач нового аппарата числятся сохранение грунта для последующей отправки его на Землю и тестирование новых технологий. Старт ракеты с Perseverance на борту запланирован на 17 июля, а его посадка на поверхность Марса должна состояться 18 февраля 2021 года. Более подробная информация о старте миссии и о самом марсоходе доступна непосредственно на сайте NASA.

Название Perseverance выбрано не случайно. Именно за него проголосовали пользователи в Сети, выбирая среди 20 тыс. участников. В финал прошли 155 человек, но победил Алекс Мазер из города Спрингфилд, учащийся в седьмом классе. Он написал эссе о том, почему стоит назвать марсоход именно этим именем и выразил желание в будущем работать на NASA.