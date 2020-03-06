Шмыгаль уже оправдывается: про воду в Крым — не так поняли

06.03.2020, 10:21, Новости дня

Выступая в четверг в одной из программ на украинском телевидении, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым, передает ТАСС.

Ранее Шмыгаль заявил, что вопрос подачи воды на полуостров — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса. "Мы не можем не подавать воду украинцам. Крым — это Украина", — сказал он.

При этом уже через несколько часов в своем Facebook Шмыгаль пишет, что он был неправильно понят, а "формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы, например, вопрос подачи воды в Крым".

Как известно, после госпереворота на Украине зимой 2014 года и возвращения Крыма в состав РФ Киев прекратил подачу на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Однако для организации водоснабжения населения полуострова в Крыму за последние пять лет успешно реализован проект по использованию подземных вод.



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