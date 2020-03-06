Марсоход для миссии Mars 2020 получил название благодаря семикласснику

06.03.2020, 10:01, Новости дня

Марсоход для миссии Mars 2020 был назван Perseverance («Настойчивость»). Таковы результаты конкурса, проведённого НАСА. Это название предложено семиклассником из США Александером Мэзером (Alexander Mather).

Напомним, что конкурс Name the Rover («Назови ровер») был проведён среди американских школьников. Ученики отправляли жюри свои предложения и эссе, в которых обосновывали свой выбор.

В конкурсе, проведённом NASA, победило предложение Александера Мэзера.

Фото Joseph Rebello.

4700 экспертов рассмотрели 28 тысяч заявок и отобрали девять финалистов. Фаворита из этих девяти выбирали открытым голосованием в Интернете, в котором мог участвовать любой желающий из любой страны. Всего было зарегистрировано более 770 тысяч голосов, и в результате победило предложение Мэзера.

К слову, все марсоходы, запущенные NASA с 1997 года, получали названия благодаря конкурсам среди американских школьников.

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Вести.Наука



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