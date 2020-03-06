После ЧП на шахте в Коми возбудили уголовное дело

06.03.2020, 10:12, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело после гибели в результате выброса метана двух рабочих в шахте «Воркутинская» в Коми, сообщили в региональном СК.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, 6 марта в шахте «Воркутинская» в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана. В забое в этот момент находились четыре человека, двое из которых погибли.

«На месте происшествия работают следователи, проводятся допросы свидетелей», – добавили в пресс-службе СК по региону.

ЧП произошло в пятницу в 04.02. На предприятии был введен план ликвидации аварии, из 106 работников подземной группы на поверхность были выведены 104 человека. Сейчас работа шахты приостановлена, из горных выработок откачивают газ. В связи с произошедшим на ближайшие дни в «Воркутауголь» отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия.

Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что двое горняков погибли на шахте «Воркутинская» в Коми после выброса метана в забое, на поверхность выведены более 40 человек.