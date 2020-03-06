Сотрудника ГИБДД задержали по подозрению в педофилии в Екатеринбурге

06.03.2020, 10:12, Новости дня

В Екатеринбурге задержан 35-летний сотрудник дежурной части ГИБДД по подозрению в сексуальных связях с 12-летней девочкой, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейский уже уволен из органов «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», передает URA.ru. 

Добавил, что в отношении непосредственных руководителей задержанного назначили служебную проверку, чтобы дать «строжайшую оценку за профилактическую работу по воспитанию личного состава». 

По данным следствия, полицейский обвиняется в половой связи с 12-летней девочкой в период с 1 сентября 2019 года по 5 февраля 2020 года. 

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста»).

В пресс-службе СКР по Свердловской области пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее в Минске задержали 22-летнего гражданина РФ по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними.



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