Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок на Хоккайдо

06.03.2020, 9:54, Новости дня

Ростуризм рекомендовал туристам отказаться от поездок на остров Хоккайдо в Японии из-за распространения там коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Туроператорам и турагентам рекомендовали предлагать путешественникам более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, сообщается на сайте Ростуризма.

Также ведомство обращает внимание на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения.

Хоккайдо – самый северный остров японского архипелага. В среду там было зафиксировано 79 случаев.

В 27 из 47 префектур Японии подтверждено 280 случаев заражения, состояние 59 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 210 человек.