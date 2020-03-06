Кипрский офшор потребовал от компании-сооснователя «Донстроя» 9,3 млрд рублей

06.03.2020, 9:54, Новости дня

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск кипрской компании EA Pride Investments Ltd с требованием взыскать около 9,3 млрд рублей с ООО «Комплекс-Строй» – компании-сооснователя «Донстроя» девелопера Максима Блажко.

Иск поступил в суд 5 марта, его основания пока не сообщаются. К производству иск пока не принят, передает РИА «Новости».

Компании «Комплекс-Строй», по данным ЕГРЮЛ, на 99,95% принадлежит ООО «Строй-Комплекс», экс-застройщик элитного ЖК «Нескучный Home & SPA» в Москве, в феврале признанного банкротом. Обращения взыскания на эту долю добивался в суде ВЭБ, сейчас он уступил права требования Промсвязьбанку.

В пресс-службе Москомстройинвеста сообщали, что теперь застройщиком проблемного жилого комплекса «Нескучный Home & SPA» в 5-м Донском проезде рядом с площадью Гагарина может выступить Московский фонд защиты прав дольщиков.

В отношении «Комплекс-Строя» также вводилась начальная процедура банкротства – наблюдение, но в октябре 2019 года суд прекратил производство по делу о банкротстве в связи с отказом единственного кредитора от требований.

Арбитражный суд Москвы в мае 2018 года по иску ВЭБа взыскал с «Комплекс-Строя» как поручителя компания Блажко более 12,4 млрд рублей долга по кредитам. Решение оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции. Обязательства по этим кредитам обеспечивал договор залога доли в «Строй-Комплексе».



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