Названо условие полета японских астронавтов на российских «Союзах»

06.03.2020, 9:54, Новости дня

Вероятность того, что японские астронавты смогут отправиться на МКС на кораблях «Союз» есть, это может произойти, если НАСА примет решение купить места и предоставить часть из них Японии, сообщил вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

«Мы уже отправили на «Союзах» семь японских астронавтов, но что касается покупки мест на «Союзах» у Роскосмоса – за это несет ответственность НАСА. После того, как места на «Союзах» выкуплены НАСА, распределение мест среди международных партнеров, в том числе на долю JAXA, будет осуществляться многосторонней группой по вопросам экипажа», – передает РИА «Новости» слова Вакаты.

«Если НАСА примет решение приобрести еще места на «Союзе» для астронавтов, в том числе представляющих JAXA и других международных партнеров, есть вероятность того, что астронавты JAXA полетят на «Союзе», – добавил он.

Ваката напомнил, что ранее в соответствии с той же процедурой распределения мест японские астронавты получали возможность полета на МКС на кораблях «Союз» примерно раз в полтора-два года.

«Чтобы мы могли получить максимум от использования МКС, мы бы хотели регулярного присутствия на ее борту японских астронавтов», – сказал он.

«Сейчас JAXA планирует полеты двух астронавтов – Соити Ногути и Акихико Хосиде. Как я уже говорил, вопрос о возможности их полета, на каком корабле они полетят на МСК – это решение за НАСА. Поэтому, что касается корабля для доставки Акихико Хосиде, этот вопрос еще обсуждается с НАСА и международными партнерами», – сообщил Ваката.

Он добавил, что на данный момент планируется, что астронавт Соити Ногути полетит на МКС на американском коммерческом пилотируемом корабле.

Ранее в пятницу начальник Центра подготовки космонавтов, Герой РФ Павел Власов сообщил, что астронавт НАСА Кэтлин Рубинс может полететь на пилотируемом корабле «Союз МС-18» на Международную космическую станцию весной 2021 года.