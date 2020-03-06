Мнение: Сочинская сделка и дополнительные соглашения

06.03.2020, 9:53, Разное

О политических итогах переговоров в Москве между Путиным и Эрдоганом.

Сочинская сделка и дополнительные соглашения

В результате многочасовых переговоров президентов России и Турции было заключено перемирие в провинции Идлиб, которое резко понижает градус напряженности, которая грозила совсем уж терминальными сценариями, которые не исключали прямого столкновения вооруженных сил России и Турции. Несмотря на агрессивную и алармистскую риторику Эрдогана и нападение Турции на Европу с помощью беженцев, прагматизм все же возобладал, а Эрдоган решил не идти на поводу у наиболее радикальных своих сторонников, которые требовали наступления на Алеппо и Дамаск, не боясь войны с Россией и Ираном.

Эрдоган и другие официальные лица постоянно заявляли, что у них нет проблем с Россией и они хотят договорится, чтобы избежать прямого конфликта. В итоге в Москву они поехали с достаточно жесткой позицией, но весьма слабыми картами:

— Россия отказалась прекратить поддержку Дамаска;

— Иран прямо пригрозил атаковать турецких военных, если Турция продолжит атаковать иранских прокси;

— Европа в кризисе с беженцами скорее обвиняла Турцию, а не Россию и Сирию;

— США прямую поддержку предоставлять отказались, изъявив желание лишь помочь с боеприпасами и подумать о переброске нескольких ЗРК «Пэтриот»;

— Блицкрига в Идлибе не получилось, САА при поддержке России и Ирана оправилась от удара турецких вооруженных сил и смогла даже перейти в контрнаступление, отбив Саракиб;

— Серьезно ухудшается ситуация в Ливии, где Турция несет существенные потери в людях и технике, а саму Турцию уже прямо обвиняют в поддержке терроризма в Ливии;

— Рейтинг Эрдогана внутри страны падает, одобряют войну в Сирии менее трети турок.

— Турецкая лира и акции турецких компаний после начала боевых действий начали падать, особенно на фоне слухов о возможности введения новых санкций России против помидоров, строительной отрасли и туризма.

В итоге в Москву Эрдоган приехал с весьма сомнительным международным положением Турции, проблемами внутри страны, отсутствием существенного продвижения в Идлибе. Он мог либо искать компромисс, который позволит ему сохранить лицо, либо же повышать ставки (угрожая войной России или хотя бы перекрытием Босфора), что разрушало отношения Турции с Россией и Ираном. Москва и Тегеран ясно дали ему понять, что они не против с ним договориться, но только если Эрдоган вернется к реальности и снимет заведомо нереалистичные требования, которые он выдвигал, угрожая войной Дамаску, если тот не отведет войска на «Сочинскую линию».

В итоге переговоров в Москве Эрдогану пришлось пойти на существенные уступки, чтобы выйти из положения:

Фиксируется новый статус-кво по состоянию текущей линии фронта. «Сочинская линия» уходит в прошлое. Трасса М-5, хотя об этом прямо не говорилось, уходит Асаду, и Турция вынуждена с этим смириться.

Трассу М-4 Турция обязуется разблокировать к 15 марта. Это одно из условий Сочинской сделки, которую Турция не выполнила. Теперь у нее есть прямой дедлайн. Кроме того, она должна обеспечить буферную зону безопасности к северу и югу от трассы в 6 километров.

По самой трассе начнутся совместные российско-турецкие патрули, вроде тех, которые мы постоянно видим в Рожаве.

Все обсервационные пункты, которые находятся в тылу у Асада, фактически там остаются. Об их деблокаде по договору речь даже не идет. Они либо сидят и получают снабжение с помощью России, либо через некоторое время тихо снимаются и уходят. Стоит напомнить, что еще на прошлой неделе Эрдоган угрожал деблокировать их силой.

Турция также оставила за собой право атаковать армию Асада, если та будет атаковать турецких военных, но на практике мы видели, что сирийцы первыми не атаковали, а Асад и вовсе заявил, что у него нет проблем с Турцией, у него проблемы с Эрдоганом.

С другой стороны, Эрдоган не дал конкретных обязательств по разделению «умеренных» и «неумеренных» боевиков, а значит наличие банд Джулани в Идлибе сохраняет высокий потенциал эскалации, как с ведома Турции, так и просто по желанию отдельных полевых командиров. Турция с помощью своего вооруженного вмешательства смогла спасти боевиков Идлиба (хоть они и потеряли большую часть провинции), так как без вмешательства турецкой армии Асад уже к лету занял бы весь Идлиб и лишил Эрдогана ценного переговорного актива. Таким образом Эрдоган смог остаться в игре и сохранить важную разменную монету, хоть это и стоило ему больших издержек.

Россия этими договоренностями фактически зафиксировала все успехи Асада на земле, которые были оплачены существенными жертвами. На угрозы и шантаж Эрдогана не поддались и Сирию не сдали. Таким образом, если перемирие будет действительно действовать, можно констатировать, что зимняя кампания, начавшаяся в середине декабря в Идлибе, завершилась 5 марта – освобождены большие территории провинций Идлиб, Алеппо, Хама. Боевики в Идлибе теперь контролирует менее половины провинции, а Асад смог восстановить сообщение между Дамаском и Алеппо, что будет способствовать укреплению Сирии.

Если говорить в общем, то:

Асад добился в течение зимы крупных военных успехов.

Боевики в Идлибе потерпели очередное стратегическое поражение в боях за трассу М-5, причем им не помогла победить даже поддержка одной из сильнейших армий НАТО.

Россия смогла защитить военные успехи Асада и вынудила Эрдогана пойти на пересмотр Сочинской сделки.

Эрдоган на фоне всего этого смог спасти уменьшившийся в размерах «зеленый Идлиб».

И ключевой вопрос в том, станут ли сегодняшние договоренности залогом длительной стабилизации фронта до конца войны и формирования поствоенной Сирии или же через некоторое время мы увидим ремейк произошедших событий, где Эрдогану снова напомнят, что Джулани и его приятелей надо положить в землю и это должен сделать сам Эрдоган, либо это сделает лучший офтальмолог Ближнего Востока, после того как восполнит потери в людях и технике после зимней кампании, заранее нарастив под эти цели группировку средств ПВО.

В общем, перед нами очередная сделка, где каждый нашел свою выгоду, но в этот раз Эрдогану пришлось действовать с позиции слабости, хоть он и пытался храбриться в прессе, демонстрируя себя хозяином положения. Тем не менее, в Москве заставили его вернуться в реальный мир, что собственно и позволило избежать перерастания ситуации в большую войну с непредсказуемыми последствиями.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/voyna/sochinskaya-sdelka-i-dopolnitelnye-soglasheniya/ — цинк

Военные события в Идлибе февраля-марта будут разобраны в отдельном материале, там действительно было немало интересных и поучительных моментов для всех участников.



Новый статус-кво + буферная зона по трассе М-4.



В итоге с середины декбаря по 5 марта Асад откушал у Эрдогана 1900 квадратных километров, включая — Маарат-ан-Нуман, Саракиб, Кафр-Набл, Аль-Иис, Рашидин-4, Икарду, Аль-Карраси и прихватил между делом Анаданский выступ.

Эрдоган за почти 2 недели прямой операции против САА смог отобрать у офтальмолога 13 деревень к югу от трассы М-4, Найраб и несколько прилегающих поселков.