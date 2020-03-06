Филипп Киркоров купил балахон с камнями за 19 млн рублей

06.03.2020, 9:52, Разное

Знаменитый поп-исполнитель Филипп Киркоров обновил свой гардероб. Артист приобрел расшитый каменьями и фресками балахон, отдав за него 200 000 американских долларов (19 миллионов рублей).

Музыкант Филипп Киркоров давно известен своей приверженностью покупать стильные и дорогие вещи. У него больше шести тысяч пар обуви, многие из которых он не всегда надевал в своей жизни. Выяснилось недавно, что популярный артист купил для личного пользования новый предмет одежды — балахон, расшитый фресками и камнями. Эта вещь обошлась поп-королю в 19 миллионов рублей. Среди других приобретений певца плащ с вышитыми фрагментами библейских сюжетов за семь миллионов рублей. По словам Филиппа Киркорова, он покупает новые одеяния, пытаясь так снять стресс после нелегких гастрольных выступлений.

Он признает себя шопоголиком, а такая привычка давно у исполнителя. Киркоров убеждает себя, что это необходимо для профессии, а он, как публичная личность, не может появляться в обществе дважды в одном и том же наряде. По словам музыканта, в его доме так много вещей, что и «трех жизней мало», дабы надеть все это, если даже часто переодеваться.