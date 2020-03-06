Филипп Киркоров купил балахон с камнями за 19 млн рублей

06.03.2020, 9:52, Разное

Знаменитый поп-исполнитель Филипп Киркоров обновил свой гардероб. Артист приобрел расшитый каменьями и фресками балахон, отдав за него 200 000 американских долларов (19 миллионов рублей).
Музыкант Филипп Киркоров давно известен своей приверженностью покупать стильные и дорогие вещи. У него больше шести тысяч пар обуви, многие из которых он не всегда надевал в своей жизни. Выяснилось недавно, что популярный артист купил для личного пользования новый предмет одежды — балахон, расшитый фресками и камнями. Эта вещь обошлась поп-королю в 19 миллионов рублей. Среди других приобретений певца плащ с вышитыми фрагментами библейских сюжетов за семь миллионов рублей. По словам Филиппа Киркорова, он покупает новые одеяния, пытаясь так снять стресс после нелегких гастрольных выступлений.

Он признает себя шопоголиком, а такая привычка давно у исполнителя. Киркоров убеждает себя, что это необходимо для профессии, а он, как публичная личность, не может появляться в обществе дважды в одном и том же наряде. По словам музыканта, в его доме так много вещей, что и «трех жизней мало», дабы надеть все это, если даже часто переодеваться.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Миллиардер Алишер Усманов: «Спецзаданий от Путина никогда не получал»

07.03 / Оборотень в Дефайенсе: Массовые наблюдения волосатого монстра в 1972 году

17.02 / В Москве клиент принес в банк купюры с повышенным уровнем радиации

11.01 / Ученые из Подмосковья разработают программу для чтения мыслей

03.01 / Клюква поможет снизить рецидивы инфекции мочевыводящих путей

05.01 / Работодатели рассказали о 10-процентном повышении зарплат россиянам

02.01 / Спутник NASA сфотографировал таинственный рисунок на плато в Австралии

31.12 / «БУДЬ ЗДОРОВ, ТАРАКАН!»

10.02 / Харламов играет за Тимура! Но этого мало

18.01 / Больничка — это прежде всего люди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика