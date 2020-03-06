Цены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса

06.03.2020, 9:52, Новости дня

Цены на золото готовятся завершить неделю максимальным ростом с февраля 2016 года из-за опасений инвесторов по поводу экономических последствий вспышки коронавируса, пишет Reuters.

Золото, традиционно рассматривающееся как защитный актив, на этой неделе подорожало более чем на 5%.

"Мы наблюдаем последовательный переход из акций в золото в результате ухудшения макроэкономического фона, и это то, что золото будет продолжать наблюдать в обозримом будущем", — сообщил аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

"Ухудшение распространения COVID-19 повысило ожидания рынков, что центральные банки продолжат снижать ставки, чтобы стабилизировать рыночное доверие и обеспечить некоторую поддержку", — пояснил аналитик.

Паника, спровоцированная коронавирусом, ранее вызвала бегство от риска, обрушив мировые рынки акций.

Во вторник Федеральная резервная система США объявила об экстренном снижении ставки на 50 базисных пунктов до 1-1,25%, чтобы поддержать экономику на фоне вспышки вируса.

К 9:40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,29% до $1672,90 за унцию.



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