На шахте в Коми ликвидируют последствия аварии, угрозы взрыва нет

06.03.2020, 9:52, Новости дня

Угрозы взрыва на шахте "Воркутинская" в республике Коми, где произошел выброс метана, нет. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Воркутауголь". В настоящее время работа шахты остановлена, из горных выработок откачивают газ.

В компании подчеркивают, что взрыва на шахте не было – произошел выброс метана.

"Резкий поток метана, который с ног может сбить, можно получить травмы и при этом создается непригодная для дыхания атмосфера. Но взрыва, вспышек, воспламенений не было. Система защиты сработала", — пояснил начальник пресс-службы АО "Воркутауголь" Андрей Харайкин.

В результате ЧП два человека погибли. Их тела обнаружены. Всего в этот момент на шахте находились 106 человек. В итоге 104 были выведены на поверхность. Двоим горнякам оказывают помощь медики.

Сейчас идет ликвидация последствий. В ней заняты 52 специалиста и 12 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности".

Между тем прокурор воркутинской межрайонной прокуратуры по надзору в угледобывающей отрасли Сергей Данилов сообщил ТАСС, что к шахте были претензии и до этого – нарушения выявлялись на постоянной основе.