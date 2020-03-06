Нетаньяху не хватает трех мандатов для формирования правительства

06.03.2020, 9:51, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровПосле парламентских выборов в Израиле партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху получает 58 мандатов. Для формирования правительства необходим 61 голос. Таким образом, Нетаньяху не хватает трех мандатов.

Партию «Ликуд» в Кнессете будут представлять 36 депутатов. У политического соперника премьер-министра – лидера партии «Кахоль Лаван» Бени Ганца – 33 кресла в парламенте.

Официальные результаты выборов Центризбирком обнародует 10 марта. Руководство партии «Ликуд» обратилось в ЦИК с просьбой пересмотреть все протоколы и листы голосования.

Не позднее 17 марта президент Израиля Реувен Ривлин объявит, кому из кандидатов поручит формирование правительства. Для создания коалиции отводится 28 дней. Кандидат может запросить на это дополнительные две недели.

Это были третьи за неполный год парламентские выборы в Израиле. По итогам предыдущих выборов в сентябре ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать правящие коалиции. В стране были назначены новые выборы.

Сам Нетаньяху через две недели предстанет перед судом. Его обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Премьер все обвинения в свой адрес отвергает.



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