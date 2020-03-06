Генсек ООН пообещал приехать на празднование 9 мая в Москву

06.03.2020, 9:32, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Он подтвердил, что планировал приехать в Москву на парад Победы.

«На данный момент все планы остаются в силе», – передает ТАСС ответ Генсека ООН на вопрос о возможности отмены визита в связи с распространением коронавируса.

Напомним, во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Финляндии Саули Ниинисте приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве.



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