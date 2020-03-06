Бои в районе сирийского Идлиба прекратились

06.03.2020, 9:32, Новости дня

Обстановка в районе сирийского города Саракеб в настоящее время спокойная, стороны соблюдают начавшийся с полуночи режим прекращения огня.

«Ночью боев не было. Сирийская армия полностью соблюдает режим прекращения огня», – сообщил военно-полевой источник РИА «Новости».

В пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Интенсивный артиллерийский обстрел террористы устроили за час до вступления в силу российско-турецких договоренностей. Боевики наносили удары как по трассе М5 (Дамаск-Алеппо), так и по объездной дороге. В результате не меньше пяти машин было уничтожено.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Горбачев прокомментировал слова Зеленского о сговоре тоталитарных режимов перед началом Второй мировой

21.01 / Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

16.01 / Ребенок умер при домашних родах в Петербурге

08.01 / Спецпредставитель США по Венесуэле — Белый дом недооценил роль Москвы и Гаваны для режима Мадуро

18.02 / Путин и президент Туркмении обсудили отношения двух стран

21.02 / Только 6% украинцев полностью поддерживают деятельность правительства – опрос

03.03 / Посольство рассказало о состоянии заболевших коронавирусом россиян в ОАЭ

06.02 / Трамп принимает президента Кении Ухуру Кениату

29.01 / Омич женился в 92 года и через несколько месяцев умер

07.02 / Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика