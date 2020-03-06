Азербайджан отгрузил первую партию нефти для Белоруссии

06.03.2020, 9:32, Новости дня

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отправила из турецкого порта Джейхан первую танкерную партию нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн, сообщил замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов сообщил, что вечером в четверг «из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», передает ТАСС.

Ранее Белоруссия отказалась работать с Россией по интеграции до решения нефтяных вопросов.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск будет привержен интеграционным процессам, однако будет четко следовать своим интересам.

До этого он обвинял Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы».



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