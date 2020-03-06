В СБУ рассказали о роли «блондиночки» в гибели Гиви

06.03.2020, 9:32, Новости дня

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».

В интервью журналисту Юрию Бутусову, опубликованном на YouTube, Сугерей рассказал, что Толстых «любил женщин» и ему их «привозили». По его словам, после убийства комбата Арсения Павлова (Моторола) Гиви якобы опасался выходить из дома.

Тогда в окружение Гиви удалось внедрить некую «известную блондиночку», утверждает Сугерей. Он рассказал, что именно она заложила взрывчатку в кабинете ополченца. Бомба сработала, когда командир «Сомали» пришел утром на работу. 

Напомним, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (известный как Гиви) погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса».



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