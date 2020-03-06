Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

06.03.2020, 9:31, Новости дня

Минюст США обвиняет Олега Тинькова в налоговом мошенничестве. Американские власти считают, что он скрыл $1 млрд в активах и доходах при отказе от гражданства США. Об этом говорится на сайте Минюста.

В обвинительном заключении сказано, что Тиньков был мажоритарным акционером TCS Group Holding, которая в 2013 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость доли Тинькова превысила $1 млрд.

Сразу после IPO Тиньков отказался от гражданства США. Он должен был заплатить exit tax, но бизнесмен подал в налоговую службу недостоверные сведения о своих доходах. Он указал, что за 2013 год его доход составил $206 тысяч. Кроме того, он написал, что стоимость его активов составляет $300 тысяч.

Обвинительный акт против Тинькова был составлен в сентябре 2019 года. В нем два пункта обвинения, по каждому из которых бизнесмену грозит три года лишения свободы и штраф.

О претензиях Налогового управления США к Олегу Тинькову стало известно 28 февраля. Из-за них Тинькова хотели взять под стражу в Лондоне, но он остался на свободе под залог в 20 млн фунтов стерлингов. Также накануне стало известно, что онм передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии, согласно условиям залога.



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