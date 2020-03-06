Региональных детских онкологов обяжут перепроверять диагнозы в Москве

06.03.2020, 9:31, Новости дня

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) имени Димы Рогачева разработает программу перепроверки диагнозов, поставленных в регионах. Об этом пишет РБК.

Такое решение было принято из-за частых ошибок, отмечает издание. Поручении было дано по итогам совещания с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

По словам собеседников РБК, сейчас «второе мнение» не является обязательным и оплачивается чаще всего родителями пациентов. Теперь же биоматериал в обязательном порядке будет поступать в московским специалистам.

Сейчас при проверке материала, полученного из регионов, в НМИЦ выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.