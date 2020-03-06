Региональных детских онкологов обяжут перепроверять диагнозы в Москве

06.03.2020, 9:31, Новости дня

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) имени Димы Рогачева разработает программу перепроверки диагнозов, поставленных в регионах. Об этом пишет РБК.

Такое решение было принято из-за частых ошибок, отмечает издание.  Поручении было дано по итогам совещания с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

По словам собеседников РБК, сейчас «второе мнение» не является обязательным и оплачивается чаще всего родителями пациентов. Теперь же биоматериал в обязательном порядке будет поступать в московским специалистам.

Сейчас при проверке материала, полученного из регионов, в НМИЦ выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Обнародованы кадры из самолета, на борту которого находятся украинцы и иностранцы с Уханя. Видео

24.01 / В финале олимпиады «Я – профессионал» примут участие студенты более 600 вузов России

22.02 / Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» справиться с «Каролиной»

04.02 / МИД опубликовал подборку документов Ялтинской конференции

10.01 / Названы сроки передачи флоту АПЛ «Князь Владимир»

11.02 / Ахметов приезжал в НАБУ для дачи пояснений

29.12 / На Филиппинах погибли более 40 человек из-за тайфуна «Фанфон»

14.02 / Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов

17.02 / Во Львовской области митинговали из-за информации, что эвакуированных из Китая украинцев поселят в местном санатории

09.01 / Глава Нафтогаза назвал контракт с Газпромом самым выгодным для Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика