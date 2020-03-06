В Москве нашли дореволюционный сейф со следами взлома

06.03.2020, 9:30, Разное

В Москве обнаружили уникальный раритетный предмет, стоящий внимания историков. Им оказался созданный на рубежах XIX-XX столетий сейф со следами взлома.

Согласно данным на сайте столичного правительства, в Басманном районе во время выполнения работ на железной дороге удалось найти старинный сейф, который имел следы взлома. По мнению ученых, конструкцию создали в конце XIX начале XX века на известной фабрике «Меллер». Обзавестись такой вещью могли только богатые граждане.

Археологи Москвы считают, что артефакт был похищен злоумышленниками, взломан и выброшен в железнодорожный откос. На это указывает деформация отделения и стенок, где присутствовал тайник, и отсутствие дверцы. Эксперты в настоящий момент внимательно изучают сейф, после чего его, как планируется, передадут в один из музеев российской столицы.

В Москве время от времени археологи обнаруживают хранящие память о жизни Белокаменной предметы. Ученые тщательно изучают их и определяют ценность, принимая решение о дальнейшем сохранении. Например, в конце прошедшего года эксперты выявили сотни старинных бытовых предметов: монеты, нательные кресты из меди, пряжки, пуговицы и многое другое. Осенью раскопали шахматную фигуру слона из набора XVII-XVIII столетий. В то время в районе нахождения раритета жили дворяне, служащие, чиновники и мелкие ремесленники.

Сейфы завода «Меллер» высоко оценивались в начале ушедшего века, такая продукция изготовлялась по специальной технологии, что сильно сказывалось на качестве. Для особенной огнестойкости пространство внутри мастера заполняли плотным асбестом. На выставке в Париже в 1901 году изделия предприятия получили награду за хорошее качество.