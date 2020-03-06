В России подорожал кроссовер Changan CS55

06.03.2020, 9:30, Разное

Изучение рынка новых автомобилей продемонстрировало, что комплектации SUV CS55 фирмы Changan увеличились в стоимости на 30 000 рублей. На остальные модели компании ценник не поменялся.

В настоящий момент кроссовер Changan CS55 в стандартной комплектации Comfort на механической коробке передач можно приобрести за 1,3 миллиона рублей, модификация с «автоматикой» обойдется отечественному потребителю в 1,4 миллиона рублей. Отдав такие материальные ресурсы, потребитель получит в оснащении кондиционер, механизм стабилизации, две подушки безопасности и электрические стеклоподъемники.

Машина Luxury с «механикой» стоит почти 1,3 миллиона рублей, за вариацию с АКПП придется выложить дилерам полтора миллиона рублей. Этот автомобиль обладает круиз-контролем, двухзонным климатом, люком, электроприводом и датчиком дождя. Все кроссоверы CS55 от азиатской компании Changan работают на турбированном 1,5-литровом моторе, который способен генерировать 143 л. с., все они имеют только передний привод. Данная модель на российском рынке реализуется с конца прошедшего года, поэтому указанное выше увеличение стоимости окажется первым для него в этом государстве.

Китайская компания занимается продажами в РФ и иных своих разработок. Например, CS75 FL Comfort с агрегатом на 1,5 литра, автоматической коробкой передач и 150 л. с. будет стоить 1,4 миллиона рублей. Базовая модель оснащена семидюймовым экраном, кондиционером, мультимедийным комплексом на 10,25 дюймов. Luxure обойдется в 1,5 миллиона рублей, но у этого автомобиля более представительный список инноваций.