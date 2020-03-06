В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном

06.03.2020, 9:30, Разное

В Сети опубликованы качественные рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном. Также озвучены неофициальные технические характеристики телефона.

Официальный анонс Motorola Edge+ ожидается до конца марта, но в Сети уже публикуют предварительные изображения телефона. Благодаря информации инсайдеров, эксперты смогли составить внешний вид устройства с загнутым экраном, диагональю 6,7 дюймов и частотой обновления 90 Гц. Флагман получит фронтальную камеру всего с одним модулем, но его расположили крайней неприметно в левом верхнем углу. Дактилоскопический датчик встроили непосредственно в дисплей. Тыльная сторона может похвастаться наличием тройной основной камеры и двумя светодиодными вспышками. Все датчики расположены рядом друг с другом, что видно на изображениях.

В плане технических характеристик Motorola Edge+ не сильно отличается от флагманских моделей конкурентов. Процессор Snapdragon 865 работает в паре с 8 Гб ОЗУ. Некоторые инсайдеры утверждают о выходе версии с 12 Гб оперативной памяти. Не исключена установка модуля 5G и весьма ёмкого аккумулятора на 5100-5200 мАч. Сообщается о наличии универсального разъёма USB Type-C и обычного 3,5-мм для наушников.