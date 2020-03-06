В США нашли рыбу, похожую на крокодила

06.03.2020, 9:29, Новости дня

В американском штате Пенсильвания нашли мертвого миссисипского панцирника – это рыба, похожая на крокодила, родом из Мексиканского залива. Как сообщает телеканал 3 CBS Philly, его обнаружили в пруду в поселке Рандо Тауншип.

Местные власти считают, что панцирник, также известный как аллигаторовая щука, просто не сумел выжить в слишком холодной воде.

Прожорливый хищник с длинными рядами игловидных зубов — одна из самых крупных пресноводных рыб. Его длина может достигать трех метров при весе свыше 130 килограмм. Обитает в основном в пресной воде, некоторые заходят в соленую или морскую. Часто греются у поверхности в спокойной воде и дышат воздухом. Челюсти их выглядят как "клюв", а на теле — броня из ромбовидной толстой чешуи.



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