Украинский шахматист трагически погиб в Москве

06.03.2020, 9:29, Новости дня

Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович трагически погиб в Москве. Причиной смерти 27-летнего шахматиста стало отравление.

Тела Станислава Богдановича и 18-летней украинской шахматистки Александры Вернигоры были найдены в квартире на западе Москвы. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Как сообщает РИА Новости, предполагаемой причиной гибели молодых людей могло стать отравление "веселящим газом".

Станислав Богданович становился серебряным призёром чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, чемпионом Одессы и чемпионом Украины по быстрым шахматам. Некоторое время назад он принял решение выступать за сборную России, после чего внесен на сайт "Миротворец".



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