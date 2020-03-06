60 раз вызывали к директору: СК выясняет обстоятельства конфликта в школе Хабаровска

06.03.2020, 9:29, Новости дня

Краевой Следственный комитет инициировал проверку по факту конфликта педагога и ученика в одной из школ Хабаровска. Сотрудники ведомства должны выяснить все обстоятельства и уже потом решить — заводить уголовное дело или нет.

Как ранее передавала ГТРК "Дальневосточная", ЧП произошло после очередного инцидента между 12-летним школьником и учителем русского языка. В журнале было отмечено, что для разрешения ситуации классного руководителя и подростка с сентября вызывали к директору более 60 раз. В последний раз — учитель, вступившись за коллегу, которая, по его утверждению, находилась на грани истерики, не сдержался и применил силу к ребенку. По словам директора школы, в медицинском учреждении побои не зафиксировали, но родители школьника обратились в полицию.

Учитель написал заявление на увольнение, которое директор пока не подписал. Классный руокводитель отстранен от руководства и уроков в классе, где произошел конфликт. 

Подобный случай в регионе произошел в мае 2018 года. Вмешательство отца в конфликт его сына с одноклассником могло обернуться уголовным делом в отношении несдержанного родителя. Представители МВД по Хабаровскому краю проводили тщательную проверку по факту оскорбления ученика на пороге школы.

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ГТРК "Дальневосточная"



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