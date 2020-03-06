Жителя Калуги приговорили к пяти годам колонии за комментарий о взрыве в здании архангельского УФСБ

06.03.2020, 9:28, Новости дня

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии. Его признали виновным по делу об оправдании терроризма из-за комментария вконтакте о взрыве в здании архангельского УФСБ. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову.

Прокурор запрашивал для Любшина шесть лет и один месяц колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Ивана Любшина возбудили из-за комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ, который произошел 31 октября 2018 года.

Отец Любшина Виктор рассказывал, что речь идет о двух комментариях, в которых Иван назвал 17-летнего Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании ФСБ, героем и человеком «дня, недели».

Любшина задержала 15 октября 2019 года группа людей в масках. Иван рассказал, что его повалили на землю, избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером. Адвокат Игорь Титов сообщал, что Любшину вызывали в Следственный комитет скорую помощь, которая зафиксировала гематомы. Он жаловался на боли в области груди и в районе ребер.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о пытках. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что повреждения, нанесенные Любшину, «не причинили вреда здоровью».

В ноябре 2017 года Ивана Любшина оштрафовали на 400 тысяч рублей по обвинению в экстремизме и реабилитации нацизма из-за видео и картинки вконтакте.

31 октября 2018 года 17-летний учащийся Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий взорвал в здании ФСБ Архангельска самодельную бомбу. После этого на нескольких человек по всей России были заведены уголовные дела за оправдание терроризма. В частности, Анархистку Екатерину Муранову из Медвежьегорска признали виновной из-за «поддерживающего» комментария вконтакте и назначили штраф в 350 тысяч рублей.

В феврале 2020 года самарский фотограф Руслан Бадартдинов направил жалобу в ЕСПЧ на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение со стороны сотрудников ФСБ. По его словам, в апреле 2019 года силовики пришли к нему в квартиру с обыском из-за того, что он общался с Михаилом Жлобицким, устроившим взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.

26 февраля 2020 года предъявили обвинение в оправдании терроризма 44-летнему Олегу Немцеву, который в городской группе «Сплетник Коряжмы», где обсуждали взрыв, предположил, что действия Михаила Жлобицкого могли быть связаны с общей ситуацией в стране.