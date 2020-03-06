Число зараженных коронавирусом – почти 98 тысяч. Под карантин попал второй круизный лайнер, на его борту четверо россиян

06.03.2020, 9:28, Новости дня

Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, который направили в карантин из-за подозрений на распространение на судне коронавируса COVID-19. Все они – члены экипажа, сообщили в пресс-службе компании-оператора.

«На борту четверо российских граждан, все – члены экипажа», – сказали в пресс-службе.

Власти США пока не подтвердили российскому посольству информацию о россиянах на борту, рассказали в пресс-службе посольства. «Власти США обещали сообщить, есть ли наши граждане на судне. На настоящий момент официального подтверждения нами получено не было», – сказали в дипмиссии.

Круизный лайнер Grand Princess следовал до мексиканского города Энсенада, но 4 марта развернулся и направился в Сан-Франциско, чтобы проверить пассажиров и членов экипажа. Власти Калифорнии заявили о первой смерти в штате. Погиб человек, который находился на лайнере с 11 по 21 февраля. Предполагается, что он мог заразиться во время поездки. На борту Grand Princess около двух с половиной человек.

Напомним, в порту Йокогама в Японии на карантине стоял лайнер Diamond Princess. На нем находились 3,6 тысяч человек из 50 стран, в том числе более 20 россиян. На лайнере заболели почти 700 человек.

Сегодня во Владивостоке врачи выписали семерых россиян, эвакуированных с Diamond Princess, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края. По словам представителя ведомства, у них не обнаружили коронавирус, и пациенты отправились домой. Еще два пассажира лайнера остаются в больнице. Результаты их анализов пока не поступили из Новосибирска.

Тем временем в Москве людям, прибывающим в Россию из Италии и других стран, где зафиксирована неблагоприятная ситуация по коронавирусу, рекомендуется провести две недели в самоизоляции. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

При этом факт пересечения границы будет проверяться для того, чтобы не допустить злоупотреблений с больничными листами, говорится в сообщении мэра. Порядок выдачи больничных листов будет действовать до 1 апреля 2020 года.

По состоянию на утро 6 марта число зараженных в мире превысило 97,3 тысяч человек. Погибли 3,3 тысячи человек.

По данным ВОЗ, за пределами Китая уже выявлены 14 768 инфицированных, за сутки подтверждено 2098 новых случая. Случаи заражения обнаружены в 85 странах (плюс пять за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 267 человек.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 552 подтвержденных случаев заболевания. По подсчетам South China Morning Post, от осложнений, вызванных COVID-2019, скончались 3383 человека, в том числе 3042 – в материковом Китае.

В Италии болеют 3858 человек, число умерших выросло до 148. Заболевание COVID-19 подтвердилось у депутата Национальной ассамблеи Франции и работника парламентского буфета, парижский марафон перенесли с апреля на октябрь. Петербургский международный экономический форум, который проводится в начале июня, отменен.