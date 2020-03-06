Вупи Голдберг попалась на Джилл Байден

06.03.2020, 9:25, Разное

American Thinker5 марта 2020 г.Toмас Лифсон

Вчера две видные прогрессивистки были дискредитированы в инциденте, разоблачающим ошарашивающий уровень фальши в Демократическом медиа комплексе.

Дама по имени Кэрин Джонсон стала серьезной силой в формировании политических взглядов многих американских женщин. Вы вероятно знаете ее как Вупи Голдберг — сценическое имя, которая она заимствовала из чужой ей культуры, видимо из-за эпатажности типично еврейского имени для афроамериканки. (Где же все те сознательные прогрессивисты протестующие против столовых колледжей предлагающих тако?)

Благодаря участию в ориентированном на женщин дневном ток-шоу The View на ABC, мнения Вупи Голдберг доводятся до и оказывают влияние на многих женщин-избирателей. Вчера она показала себя невежественной фальшивкой утверждая, что жена лидера демократов Джо Байдена "чертовски хороший доктор… потрясающий доктор" и должна быть рассмотрена на пост генерального хирурга в будущей администрации Байдена, на которую она надеется. 39-секундное видео.

К сожалению для нее, Голдберг попалась на том, что бывшая вторая леди администрации Обамы настаивала на обращении к ней как "доктор Джилл Байден" на основании того, что она получила докторскую степень в Университете штата Делавэр в 2007 году. (Ее диссертация называлась "Удержание студентов в муниципальном колледже: удовлетворение потребностей студентов")

Ее одобрение г-жи Байден как "чертовски хорошего доктора" показывает, что заявления г-жи Джонсон по вопросам, представляющим общественный интерес, следует рассматривать как ничего не стоящие.

Я уверен, что многие вместе с Голдберг верят в то, что "Доктор Джилл Байден" может выписывать рецепты. Обращение "доктор" в американской культуре ассоциируется с компетенцией в медицине, и его использование немедиками обычно является признаком позёров, у которых нет оснований для большого к ним уважения. В случае с женой Джо Байдена, это придает достоинства и уважения семье Байденов, в остальном известной наркозависимым, скользким и продажным Хантером Байденом.

Голдберг была незаметно поправлена ​​Меган Маккейн, упомянувшей "докторскую степень", и она быстро сдала назад ("может быть я ошибаюсь"), но ее одобрение медицинской компетенции доктора Джилл не было просто оговоркой. Она лгала своей аудитории.

Вот немного внутренней информации из академических кругов. Доктор Байден не имеет докторской степени Ph.D; у нее есть степень, известная как "доктор педагогических наук", Ed.D. Предполагается, что обладатели этого сертификата — специалисты-практики, а не ученые, формирующие новые знания. В мире ученых, крайне внимательным к степеням, она считается менее авторитетной и зачастую приобретается в середине карьеры (как в случае с Джилл Байден) потому, что образовательная система платит больше сотрудникам со степенью магистра и еще больше обладателям докторской.

Г-же Байден пора прекратить вводить общественность в заблуждение настаивая на степени "доктора". А Вупи Голдберг пора прекратить утверждать, что люди, которых она поддерживает политически, компетентны профессионально.