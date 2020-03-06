В Польше найден нацистский фотоальбом из человеческой кожи

06.03.2020, 9:24, Разное

На "блошином" рынке в Польше обнаружилась поистине ужасная находка времен Второй Мировой войны — нацистский фотоальбом в переплете из человеческой кожи.

Покупатель заподозрил что-то неладное, когда учуял неприятный запах, идущий от черного кожаного переплета альбома, а потом рассмотрел маленькие волоски на поверхности этой кожи, а также узоры, похожие на татуировки.

Недавно этот пугающий реликт из прошлого был передан сотрудникам мемориального музея Аушвиц (Освенцим). По предположениям экспертов музея, этот предмет вероятнее всего был сделан в концлагере Бухенвальд из кожи заключенных в нем людей.

"Это без сомнений еще одно доказательство преступлений против человечности", — заявил представитель музея.

Во всех нацистских концлагерях к заключенным относились с крайней степенью жестокости, но в некоторых из них подобное переходило на совершенно новую ступень. К примеру в том же Освенциме "работал" Йозеф Менгеле, замучивший в своих медицинских экспериментах десятки тысяч человек.

А в Бухенвальде "прославилась" жена коменданта концлагеря Карла-Отто Коха — Ильза Кох, получившая среди узников прозвище "Сука Бухенвальда". Именно по ее идее среди заключенных отбирались люди с самыми красивыми татуировками, которых убивали, сдирали с них кожу, выделывали ее и использовали для изготовления вееров, абажуров, обложек для книг, фотоальбомов и других предметов обихода.

Кох делала это не только по своей садистской прихоти, но и чтобы помочь нацистскому доктору Эриху Вагнеру, который собирал в лагере образцы кожи людей различных национальностей, чтобы изучать ее для своей докторской диссертации.

В "коллекции" Вагнера имелась кожа как минимум ста заключенных и много ее пошло на различные изделия. Эти изделия чаще всего изготовлялись в качестве подарков другим эсэсовцам.

После того как американские войска освободили Бухенвальд, Вагнер бежал, а потом сменил имя и работал врачом в Германии до 1958 года, когда его раскрыли. Через год после этого он покончил с собой.

В качестве доказательств того, что в Бухенвальде массово практиковалось сдирание кожи с заключенных и изготовление из нее предметов обихода, использовались не только сохранившиеся образцы кожи с татуировками и некоторые предметы, но и показания узников.

Бывший узник Кароль Конечный рассказывал, что его коллеги, работавшие в переплетной мастерской, получали от эсэсовцев для использования в качестве обложек странную кожу, которую, как они догадывались, сдирали с людей.

По словам главы музейной коллекции Освенцима Эльжбеты Чейсер, качество выделки кожи, найденной на польском рынке, очень похоже по качеству и технике изготовления на другие изделия, прошедшие через ту же переплетную мастерскую Бухенвальда.

Увы, несмотря на представленные в Нюрнберге доказательства, среди которых помимо содранной кожи, нескольких высушенных человеческих внутренних органов и абажура были две уменьшенные по технологии папуасов человеческие головы, Ильза Кох была оправдана, потому что ни одну из этих улик не удалось связать именно с ней.

Правда "Суке Бухенвальда" все равно не удалось избежать наказания, через 6 лет ее снова арестовали и теперь уже приговорили к пожизненному заключению. В 1967 году Кох покончила с собой в тюремной камере.

Чтобы окончательно удостовериться, что фотоальбом из человеческой кожи был сделан именно в Бухенвальде, был также проведен сравнительный анализ с другим подобным артефактом — небольшим блокнотом, который давно хранился в музее Освенцима.

Сравнительный анализ показал, что обложка альбома действительно сделана из кожи человека, а следы синтетических волокон в коже блокнота и альбома (особенно количество полиамида 6 и полиамида 6,6) очень похожи, что указывает на то, что их владельцы жили в одно время.

Сами фотографии в альбоме особого интереса не представляли, в основном там были снимки безлюдных сельских местностей.

Согласно расследованию музея, альбом ранее хранился в семье баварцев, которые в годы Второй Мировой владели гостиницей в неуказанном курортном городе. Вероятнее всего они получили этот альбом в подарок от одного из охранников Бухенвальда, который отдыхал в их гостинице.